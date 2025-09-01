Maratona de ideias: 1ª edição do Hackathon agita Tefé com criatividade e tecnologia

O município de Tefé viveu um momento histórico com a realização da primeira edição do Hackathon de Ciência e Artes – Amazônia Criativa, que reuniu jovens talentos e apaixonados por inovação em um verdadeiro mergulho criativo.

O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), SEDECTI-AM e Governo do Estado do Amazonas.

Números que marcaram o Hackathon

86 participantes inscritos

46 mulheres e 40 homens

15 equipes formadas, com idades entre 15 e 41 anos

26 horas de imersão criativa

Mais de 20 litros de café consumidos para manter a energia da maratona

O encontro reuniu estudantes e profissionais de diferentes instituições, entre elas IFAM, FAMETRO, UNIP, UEA, CETI, Colégio Estadual Gilberto Mestrinho, Escola Estadual Getúlio Vargas, Escola Municipal Wenceslau de Queiroz, CEI Profª Lucilene Carvalho Pontes e a SEMED, fortalecendo a troca de experiências entre a educação básica, técnica e superior.

Mais do que uma competição, o Hackathon se tornou um espaço de integração entre ciência, tecnologia, arte e cultura, reafirmando o potencial criativo da juventude tefeense e destacando o município como polo de inovação no interior do Amazonas.

