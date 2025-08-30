O humor do Amazonas conquista o Brasil: Willian de Oliveira esgota sessões em turnê nacional

O humorista amazonense Willian de Oliveira está se consolidando como um dos grandes nomes da nova geração da comédia no Brasil. Com seu estilo único, que mescla referências da cultura e do cotidiano amazônico, o artista esgotou sessões em mais de cinco cidades de sua recente turnê por São Paulo e pelo Sul do país, atraindo um público de mais de mil pessoas.

Willian, natural de Maraã, no Amazonas, iniciou sua carreira nas redes sociais, onde ganhou notoriedade com vídeos que mostram, de forma cômica e sarcástica, as vivências do povo amazonense.

Sua autenticidade e humor regional criaram uma base de fãs sólida que agora lota seus shows presenciais, provando que o humor com sotaque da Amazônia tem um apelo nacional.



“A comédia amazonense tem um jeito único de contar histórias, e minha missão é levá-la para cada vez mais lugares do Brasil. Ver o público do Sudeste e do Sul se identificando e rindo com nossas vivências é muito especial”, destaca o humorista.

Com 1 milhão de seguidores nas redes sociais e apresentações sempre disputadas, Willian de Oliveira mostra que o humor regional tem espaço garantido no cenário nacional.

Show em Tefé

Willian tem show marcado em Tefé, no dia 12 de setembro, na GW Choperia.

Agenda de shows

*Com informações do Foco Amazônico