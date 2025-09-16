  • 16 setembro, 2025
Tamires Assis é anunciada em A Fazenda 17 com rótulo de ex namorada de Davi Brito

Tamires Assis entrou em A Fazenda 17 sob um holofote nada discreto: no momento do anúncio, a influenciadora e dançarina de boi foi “carimbada” como ex de Davi Britto  mesmo sem que a relação entre os dois tenha sido oficializada como namoro.

 

A manauara, conhecida pela atuação como dançarina de boi-bumbá, chega à nova temporada com a imagem vinculada ao campeão do BBB, e isso não passou batido na estreia. A chamada de “ex” embalou a revelação do elenco e impôs uma narrativa pronta, contrastando com o fato de que, publicamente, os dois não assumiram um namoro.

Em 2025, o nome de Tamires voltou aos holofotes quando ela denunciou Davi por violência psicológica. De acordo com a imprensa baiana, o Tribunal de Justiça do Amazonas aceitou a acusação e tornou o ex-BBB réu no caso.

A Fazenda 17 estreiou nesta segunda-feira (15) na Record TV, com 26 participantes e duas figuras “infiltradas” com missões secretas nos primeiros dias de jogo — dinâmica que promete mexer com a disputa. Adriane Galisteu segue no comando do programa.

 

 

 

 

Fonte: AM POST.

