Tefé Rock Festa 3 sacudiu a cidade com muita música e energia; Confira

O município de Tefé viveu uma noite de muita música e energia neste sábado (1º), durante a realização da 3ª edição do Tefé Rock Festa 2025. O evento, promovido pela Prefeitura de Tefé, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em parceria com o Sindicato do Rock Tefé, a Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), atraiu um grande público e consolidou-se como um dos principais festivais de rock do interior do Amazonas.

Com uma programação marcada pela diversidade musical e pela valorização dos artistas locais, o festival contou com apresentações das bandas Municipal Santa Cecília, Os 3 Caras do Norte, Rejeitando pelo Diabo, Spectros, Tom Piter e Espantalho, esta última vinda diretamente da capital amazonense.

Durante toda a noite, o público vibrou ao som do rock em suas diferentes vertentes, em um ambiente de celebração, união e incentivo à cultura alternativa. O Tefé Rock Festa vem se firmando como um espaço importante para a expressão artística e o fortalecimento da cena musical regional, reunindo gerações e mantendo viva a paixão pelo gênero.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar a cultura, promover eventos inclusivos e apoiar os talentos locais, movimentando também o turismo e a economia criativa do município.

Confira um pouco do evento: