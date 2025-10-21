Final: São Sebastião do Uatumã e Fonte Boa decidem a Copa da Floresta 2025

A Copa da Floresta 2025 vai escrever seu último capítulo desta edição neste sábado (25/10), às 19h, no Estádio Municipal João Barreto de Almeida, a Arena Barretão, em São Sebastião do Uatumã (247 km distante da capital). A seleção da casa, dona da melhor campanha da competição, enfrenta Fonte Boa em uma decisão que promete fortes emoções.

Com estádios cheios, jogos marcados por equilíbrio e um alto nível técnico, a competição reafirma o compromisso da Federação Amazonense de Futebol (FAF) em valorizar o futebol do interior, promovendo integração, visibilidade e desenvolvimento para os municípios participantes. O presidente da FAF, Ednailson Rozenha, ressaltou a importância da final como reflexo do fortalecimento do futebol dos povos tradicionais e da representatividade do Amazonas mais profundo.

“Chegar a esta final é mais do que disputar um título, é celebrar a história, a garra e o talento do futebol dos povos oriundos do Amazonas mais pronfundo. Cada atleta, cada equipe que participou desta Copa da Floresta é protagonista de uma história de dedicação. Para nós da FAF, é motivo de orgulho acompanhar de perto esse processo, apoiar os municípios e mostrar que o futebol caboclo tem força, talento e capacidade para brilhar em qualquer cenário, dentro e fora de campo. Esta final simboliza a união, a perseverança e a representação de toda a região Norte no futebol brasileiro”, destacou.

São Sebastião do Uatumã

A seleção uatumaense começou a caminhada na fase regional no dia 02 de agosto, que empatou em 0 a 0 com Urucurituba, mas garantiu a classificação com vitória por 2 a 0 no jogo de volta. Na sequência, venceu Urucará pelo agregado de 5 a 2. Contra Silves, venceu fora de casa por 2 a 0, mas sofreu sua primeira derrota em casa, por 2 a 1. Mesmo assim, garantiu a classificação pelo saldo agregado.

Nas oitavas, superou Parintins, por 2 a 0 e 3 a 2, em dois confrontos equilibrados. Já nas quartas de final, brilhou com uma goleada por 6 a 2 sobre o Careiro, eliminando o adversário sem necessidade de jogo de volta, conforme o regulamento que prevê em caso de três ou mais gols de diferença.

Na semifinal, após perder por 1 a 0 para Canutama no jogo de ida, São Sebastião do Uatumã deu a resposta diante da sua torcida e aplicou uma vitória contundente por 5 a 0, garantindo presença na grande decisão da Copa da Floresta.

Fonte Boa

A seleção fonteboense também trilhou uma trajetória marcada por superação e técnica. Iniciou no dia 05 de agosto e empatou em 1 a 1 com Jutaí e venceu nos pênaltis por 4 a 3. Na fase seguinte, eliminou Uarini pelas oitavas de final também nos pênaltis por 4 a 2.

Nas quartas de final, enfrentou Amaturá, ganhou no agregado por 6 a 0 e garantiu vaga na semifinal. Diante de Anori, o equilíbrio se manteve, após vencer por 1 a 1 no tempo normal, confirmou a classificação para a grande final ao triunfar nos pênaltis por 5 a 3.

Fonte Boa chega pela segunda vez à decisão, desta vez fora de casa, com confiança e a chance de conquistar o título inédito.

A edição 2025

A final entre São Sebastião do Uatumã e Fonte Boa promete um espetáculo dentro e fora de campo, coroando uma edição histórica da Copa da Floresta, que teve no total 52 seleção, 37 sedes e mais de 2 mil atletas inscritos, a competição que reafirma o valor do futebol amazonense em cada região e em cada torcedor.