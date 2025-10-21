Em Tapauá, PC-AM deflagra Operação Securitas e prende dois homens por tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), deflagrou, nesta segunda-feira (20/10), a Operação Securitas que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem de 25 anos, por tentativa de homicídio, e na prisão em flagrante de um homem, de 28 anos, por descumprimento de medida protetiva. As prisões ocorreram no bairro Centro, no município.

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 13 de outubro deste ano, quando o suspeito tentou atropelar e esfaquear o ex-companheiro de sua atual esposa, e a motivação teria sido ciúmes.

“Após tentar atropelar a vítima, o autor, por duas vezes, lançou uma faca contra ela, inclusive, perseguindo-a até a sua residência. Após o crime, o indivíduo fugiu do local, mas continuou a enviar mensagens e áudios com ameaças de morte para o homem. Com o avançar das investigações, representamos pela prisão preventiva cumprida nesta segunda-feira”, relatou o delegado.

Segundo o delegado, o segundo caso trata-se da prisão em flagrante de um homem de 28 anos por descumprimento de medida protetiva contra sua avó, de 68 anos. A medida foi concedida no dia 14 de outubro deste ano.

“Ele é usuário de entorpecentes e ela temia por sua integridade física, já que ele era bastante agressivo e até quebrava vários objetos dentro de sua residência. O autor foi autuado em flagrante no Centro do município”, afirmou o delegado.

Operação Securitas

O nome da operação faz referência a deusa romana Securita, da segurança e estabilidade, e reflete na segurança e proteção dos agentes com a sociedade.

Procedimentos

Os homens responderão por tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva e ficarão à disposição da Justiça.

FOTO: Divulgação/PC-AM.