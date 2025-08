Fonte Boa recebe confronto da Copa da Floresta nesta terça-feira (05)

A emoção do futebol vai tomar conta do Estádio Municipal Padre José Van Roy nesta terça-feira, dia 5 de agosto, a partir das 15h, com o jogo entre as seleções de Fonte Boa e Jutaí, em partida única válida pela Copa da Floresta 2025.

Com entrada liberada, o evento promete movimentar a cidade e reunir torcedores apaixonados pelo esporte. A iniciativa faz parte da programação da tradicional competição promovida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), com o apoio da Liga Desportiva de Fonte Boa (L.D.F.B.), da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, e da Prefeitura Municipal de Fonte Boa.

Para garantir a presença da população no estádio, o prefeito Lázaro Araújo assinou o Decreto nº 073/2025, que antecipa o fim do expediente nas repartições públicas municipais (diretas e indiretas) para as 13h. A medida visa incentivar a participação popular e valorizar o esporte como ferramenta de integração e cidadania.

Serviço:

Data: Terça-feira, 05 de agosto

Horário: 15h

Local: Estádio Municipal Padre José Van Roy – Fonte Boa/AM

Entrada: Gratuita

*Com informações da Rádio Clube de Fonte Boa