Prefeito Nicson Marreira entrega Instituto do Autismo totalmente revitalizado em Tefé

Tefé celebrou nesta semana um importante avanço na política de inclusão com a reinauguração do Instituto do Autismo, um espaço essencial para o atendimento de crianças, jovens e famílias que convivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A solenidade contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, que destacou o compromisso da gestão com a dignidade, o respeito à diversidade e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Totalmente revitalizado, o Instituto agora conta com estrutura moderna, salas adaptadas, profissionais qualificados e um ambiente acolhedor e preparado para oferecer atendimento especializado. A iniciativa representa mais do que uma entrega física — é uma resposta concreta às necessidades de muitas famílias tefeenses.

“Estamos reafirmando o nosso compromisso com a inclusão, com a igualdade de oportunidades e com o cuidado humano. Este é um passo importante para uma cidade mais justa, sensível e preparada para todos”, declarou o prefeito Nicson.

A reinauguração foi marcada por emoção e reconhecimento da comunidade, que vê na nova estrutura um símbolo de esperança e progresso. Tefé segue avançando com políticas públicas que valorizam as pessoas e promovem transformação social.

