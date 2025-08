Pesquisa revela avaliação dos amazonenses sobre o governo estadual; 38,7% consideram gestão “regular”

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) mostra que a maioria da população avalia o Governo do Amazonas como “regular”. Segundo os dados, 38,7% dos entrevistados deram essa classificação à gestão atual. Outros 23,5% a consideram “péssima”, enquanto 19,8% apontam como “boa”. A parcela que avalia como “ótima” representa 12%, e 6% consideram a administração “ruim”.

A pesquisa foi encomendada pelo G6 — grupo formado por seis portais de notícias do estado (Amazonas Atual, BNC Amazonas, Portal do Marcos Santos, Portal do Mário Adolfo, Blog do Hiel Levy e Portal Único).

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 25 de julho, com 1.500 entrevistas aplicadas em Manaus e em 11 municípios do interior: Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Manicoré, Iranduba, Careiro, Borba, Autazes e Tefé. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da amostragem é de 95%.

Além da avaliação da gestão estadual, o estudo também sondou as preferências do eleitorado para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual nas eleições de 2026. Os resultados revelam um panorama inicial do cenário político no Amazonas.