Deputados e vereador de Manaus lideram lembrança espontânea para ALE-AM em 2026, aponta Ipen

Uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) revelou os nomes mais lembrados, de forma espontânea, pelos eleitores do Amazonas para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. Quatro deputados estaduais e um vereador de Manaus lideram a preferência do eleitorado no levantamento, que não apresentou nomes ou imagens aos entrevistados.

O deputado Cristiano D’Angelo aparece no topo da lista, com 1,30% das menções. Em seguida, estão o vereador de Manaus Sargento Salazar (0,90%), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (0,70%), a deputada estadual Mayara Pinheiro (0,50%) e o deputado Carlinhos Bessa (0,40%).

Outras personalidades da política amazonense também foram citadas, como a deputada Mayra Dias (0,40%) e o governador Wilson Lima (0,40%), além do deputado federal Amom Mandel, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o senador Eduardo Braga — todos com 0,30% das lembranças espontâneas.

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 25 deste mês e ouviu 1.500 eleitores em 12 municípios do Amazonas: Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Manicoré, Iranduba, Careiro, Borba, Autazes e Tefé.

Encomendada pelo G6 — grupo formado pelos sites Amazonas Atual, BNC Amazonas, Portal do Marcos Santos, Portal do Mário Adolfo, Blog do Hiel Levy e Portal Único —, a pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.