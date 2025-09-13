Corpo de foragido da Justiça é encontrado em igapó na comunidade Piraruaia, em Tefé

Policiais militares do 3º BPM/Tefé localizaram neste sábado (13) um corpo de um homem na comunidade Piraruaia, zona rural de Tefé. A ação ocorreu após denúncia de moradores repassada à central de operações.

De acordo com a PM, um pescador avistou o cadáver em área de igapó e informou que poderia se tratar de um foragido da Justiça conhecido pelo apelido de Branco. A equipe policial se deslocou até a comunidade na lancha Mura e, com apoio de comunitários, seguiu em duas canoas até o ponto indicado.

No local, os militares confirmaram a veracidade da denúncia e realizaram o recolhimento do corpo. O corpo foi levado inicialmente à comunidade e, em seguida, transportado para Tefé.

Já na cidade, o Corpo de Bombeiros assumiu a ocorrência e encaminhou o cadáver ao Hospital Regional de Tefé, onde será submetido a exames para identificação oficial.

Alexsandro da Silva( Branco)

É investigado em Tefé (AM) por desaparecimento de sua ex-companheira Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e dos dois filhos dela, Kauã Miguel (10) e Maria Ísis (7), que desapareceram em abril de 2024, após se mudarem para Tefé com Alexsandro.

Famíliares dos desaparecidos se manifesta

Em nota, a família comunicou que a morte de Alexandro impossibilita saber o motivo do crime. Eles também informaram que tem esperança que as ossadas encontradas sejam da mãe e dos filhos, para que possam garantir sepultamento digno.

“A família Barbosa e Costa vem, por meio desta nota, confirmar as informações e as imagens divulgadas sobre a morte de Alexandro da Silva, conhecido como “Branco”. Jamais teremos como compreender plenamente as motivações que o levaram a cometer tamanha crueldade contra Paula e seus filhos.

O que ele fez permanecerá como uma ferida aberta. No entanto, é inevitável expressar o alívio em saber que esse monstro não fará novas vítimas.

Neste momento, nossa esperança se volta para que, entre as ossadas encontradas, alguma possa ser identificada como sendo de Paula e/ou de seus filhos, para que finalmente possamos dar a eles um sepultamento digno e o descanso que tanto merecem.

A dor permanece, mas seguimos em busca da verdade e de justiça.”