Droga avaliada em R$ 660 mil é encontrada escondida em mala durante viagem de barco em Coari

Na manhã deste sábado (16/05), os policiais da Base Fluvial Arpão 2 apreenderam mais de 13 quilos de maconha durante abordagem no município de Coari, no interior do Amazonas. O dano estimado ao crime organizado é de aproximadamente R$660 mil.

A apreensão ocorreu por volta das 10h30, durante abordagem à embarcação F/B América, que havia saído de Coari com destino a Manaus. Durante a fiscalização das bagagens, a equipe da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) com o apoio do cão policial Athena, identificou uma mala suspeita contendo 12 tabletes de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 13,2 quilos da droga. O material apreendido foi encaminhado ao cartório da Polícia Civil (PC-AM) integrado à Base Fluvial Arpão 2 e ficou à disposição da autoridade policial.