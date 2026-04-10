  • 10 abril, 2026
  • Polícia

Em Benjamin Constant, PC-AM prende homem condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro contra sobrinha

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quarta-feira (08/04), mandado de prisão decorrente de sentença condenatória contra um homem de 42 anos, pelo crime de estupro praticado contra a sobrinha, de 18 anos. Ele foi condenado a 13 anos de reclusão.

Segundo o delegado Rafael Bruno, o caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), que informou a decisão da condenação contra o indivíduo logo após o deferimento pelo Poder Judiciário.

51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant. (Foto: Divulgação/PC-AM)

 

“O crime foi praticado em Manaus, porém, no decorrer das investigações, foi constatado que o autor estava residindo em uma propriedade localizada no bairro Centro, em Benjamin Constant”, relatou o delegado.

Em posse dessas informações, a equipe policial deu início às diligências até o local indicado, onde foi efetuada a prisão do indivíduo.

O homem foi encaminhado à unidade policial e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta.

