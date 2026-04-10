Em Benjamin Constant, PC-AM prende homem condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro contra sobrinha

Segundo o delegado Rafael Bruno, o caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), que informou a decisão da condenação contra o indivíduo logo após o deferimento pelo Poder Judiciário.
51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant. (Foto: Divulgação/PC-AM)
“O crime foi praticado em Manaus, porém, no decorrer das investigações, foi constatado que o autor estava residindo em uma propriedade localizada no bairro Centro, em Benjamin Constant”, relatou o delegado.
Em posse dessas informações, a equipe policial deu início às diligências até o local indicado, onde foi efetuada a prisão do indivíduo.
O homem foi encaminhado à unidade policial e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta.