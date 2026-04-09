VÍDEO: Menina de 8 anos pula a janela para escapar de ser estuprada pelo próprio tio em Manacapuru

Uma menina de 8 anos pulou a janela da própria casa para escapar de ser estuprada pelo próprio tio, um homem de 19 anos na comunidade São João Lago do Mundurucus, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

O suspeito foi capturado enquanto tentava fugir em uma embarcação e teria ameaçado a criança de morte se ela denunciasse o caso.

O crime ocorreu na residência da tia da criança, que é companheira do suspeito. Aproveitando a ausência de outras pessoas, o homem trancou o imóvel, levou a vítima para um quarto e mandou que ela tirasse as roupas, deixando clara a intenção de cometer o abuso.

Segundo a delegada Joyce Coelho, a criança ficou bastante assustada e implorou para que o ato não fosse consumado. Diante da resistência, o homem a ameaçou de morte caso relatasse o ocorrido a alguém.

Momentos depois, ao perceber a chegada de outra pessoa à residência, o autor escondeu-se no banheiro. A vítima aproveitou a oportunidade para pular a janela da casa e pedir socorro aos vizinhos. Já em segurança, ela relatou o caso à mãe, e ambas compareceram à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

Em depoimento, a mãe confirmou o relato da filha, destacando o grave abalo emocional, o medo intenso do agressor e a resistência da criança em retornar ao local do crime.

Diante das provas colhidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão, que foi expedido e cumprido no momento em que o suspeito tentava fugir em uma embarcação com destino à sua comunidade de origem.

O homem responderá pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

Veja momento da prisão: