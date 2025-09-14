Em Jutaí, PC-AM prende homem e apreende adolescente com 107 tabletes de drogas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus), deflagrou, no sábado (13/09), a Operação Pente Fino e prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, e apreendeu um adolescente, de 17 anos, com 107 tabletes de maconha tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína. O material está avaliado em 5 milhões de reais.

Conforme o delegado Renato Alves, a ação policial ocorreu no porto do município e a equipe de investigação constatou que o homem e o adolescente estavam atuando como “mulas”, apenas transportando o material ilícito.

“As investigações irão continuar para identificar e prender os responsáveis pelo material apreendido. Essa operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas em Jutaí”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por tráfico de drogas e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime. Eles estão à disposição da Justiça e do Juizado da Infância e Juventude Infracional, respectivamente.