Homem é morto a tiros na Comunidade Maranata e dois suspeitos são presos em Tefé

Clark Elion Gadelha de Queiroz, de 28 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (22), após ser atingido por vários disparos de arma de fogo na Comunidade Maranata, localizada na estrada da Agrovila no município de Tefé. Dois homens, identificados como Eduardo Oliveira de Almeida, de 25 anos, e Anderson Alves da Silva, também de 25, foram presos suspeitos de participação no crime.

De acordo com informações da policia militar, o caso aconteceu por volta das 0h30, dois indivíduos teriam chegado à comunidade em uma motocicleta Yamaha Fazer vermelha e efetuado diversos disparos contra a vítima.

Durante o deslocamento até o local, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta com características semelhantes às informadas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição e presos.

Após a abordagem, os policiais seguiram até o local do crime, onde encontraram Clark Elion caído no chão, com várias perfurações pelo corpo, possivelmente provocadas por tiros. Ainda consciente, a vítima teria apontado Eduardo e o outro suspeito como autores dos disparos, conforme o relato policial.

No local, populares também encontraram diversas cápsulas de munição deflagradas. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para atendimento médico. No entanto, Clark não resistiu veio a óbito.

Os suspeitos Eduardo Oliveira de Almeida e Anderson Alves da Silva receberam voz de prisão por suspeita de tentativa de homicídio e foram apresentados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Material apreendido

Durante a ocorrência, foram apreendidos uma motocicleta Yamaha Fazer, de placa TSC-3G24, cinco cápsulas de munição calibre .380, um celular iPhone 8 Plus, R$ 50 em dinheiro e um relógio da marca Século.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos suspeitos.