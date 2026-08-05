Homem é preso após arremessar lata de cerveja contra escola e ferir aluno em Tefé

Um homem de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido após arremessar uma lata de cerveja contra a janela da Escola Municipal Colônia Ventura, em Tefé, no interior do Amazonas, na tarde de terça-feira (4). O impacto quebrou o vidro da unidade e atingiu um aluno, que sofreu escoriações na cabeça e em uma das mãos.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 13h39, na Rua 2. Após serem acionados, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades.

A PM informou que o homem apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e levado ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da Justiça.

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé instaurou investigação para apurar as circunstâncias do caso. A Polícia Civil informou que não divulgará mais detalhes neste momento para não prejudicar as diligências.