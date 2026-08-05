Jovem é sequestrado e torturado por ‘tribunal do crime’ em Alvarães; um suspeito está preso

Um homem de 22 anos, identificado como I.C.S., foi preso após nessa terça-feira (4), suspeito de sequestrar e torturar um jovem na cidade de Alvarães, no interior do Amazonas.

Conforme a polícia, a vítima foi levada por três indivíduos em uma picape Montana preta, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e conduzido até um ramal na estrada Alvarães-Nogueira. No local, sofreu agressões físicas e conseguiu escapar pela vegetação.

Ele foi encontrado pouco depois com sinais visíveis de tortura e hematomas pelo corpo. I.C.C foi preso após indicar à polícia o local onde a vítima havia sido agredida. Segundo relato do jovem, os criminosos o acusaram de envolvimento em furto de drogas e dinheiro e o submeteram a um “Tribunal do Crime”, recebendo ordens de um mandante por celular.

A polícia encontrou no ramal um cacetete quebrado, sandália e camisa, supostamente da vítima. Os outros dois suspeitos não foram localizados. O acusado foi conduzido ao 57º DIP para ser autuado e permanece preso.