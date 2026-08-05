Em Borba, Omar defende investimentos para consolidar município como polo regional

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), esteve na noite desta segunda-feira, 03/08, em Borba, onde defendeu investimentos voltados ao fortalecimento do município como polo regional de desenvolvimento. Ao lado do senador Eduardo Braga (MDB), do pré-candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Borba, Simão Peixoto, e de lideranças locais, Omar afirmou que o crescimento do interior passa pela valorização de cidades estratégicas capazes de ampliar a oferta de serviços, estimular a economia e melhorar a qualidade de vida da população.

Durante o encontro, o candidato destacou que Borba reúne características que lhe conferem papel importante na região do Madeira e defendeu novos investimentos em infraestrutura para ampliar as oportunidades de desenvolvimento.

“Durante o meu governo sempre procurei cuidar de Borba com trabalho e investimentos. Hoje precisamos continuar esse esforço para que o município avance ainda mais e ofereça mais oportunidades para quem vive aqui”, afirmou.

A proposta dialoga com o Eixo 1 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, que prevê o fortalecimento de polos regionais como forma de descentralizar investimentos, ampliar a integração entre os municípios e impulsionar o desenvolvimento econômico do interior. O documento também estabelece como prioridade a melhoria da infraestrutura logística e da conectividade regional, reduzindo desigualdades e fortalecendo a capacidade dos municípios de atrair investimentos.

Ao conversar com moradores, Omar relembrou obras realizadas durante sua gestão, entre elas a inauguração do Hospital Vó Munduca, investimentos na educação e a revitalização da Igreja Santo Antônio, iniciativas que, segundo ele, contribuíram para o desenvolvimento do município.

Omar também defendeu que o crescimento do Amazonas depende de uma atuação permanente do Estado junto aos municípios do interior.

“Não existe velha política nem nova política. Existe a boa política: aquela que ouve as pessoas, enfrenta os problemas e trabalha para melhorar a vida da população”, declarou.

Segundo Omar, fortalecer municípios como Borba significa criar condições para ampliar o acesso da população a serviços públicos, estimular a atividade econômica e consolidar uma rede de desenvolvimento capaz de beneficiar toda a região do Madeira.

Fotos: Pablo Brandão