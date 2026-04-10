Homem é preso pela PC-AM suspeito de estuprar a própria irmã, em Careiro da Várzea

Conforme o delegado David Jordão, as investigações começaram após a vítima realizar uma denunciar para o Conselho Tutelar que vinha sendo abusada sexualmente desde os seus 9 anos, após participar de uma palestra que ocorreu em sua escola.
“O indivíduo já respondia por outros crimes como tráfico de drogas e estava foragido da Justiça há aproximadamente três meses, quando fugiu para Manaus. Recentemente ele retornou ao município, pois acreditava que o caso teria sido arquivado”, explicou o delegado.
Ainda segundo o delegado, em posse dessas informações, foram iniciadas as diligências para encontrar o indivíduo, que após sua captura, foi encaminhado a unidade policial.
Procedimentos
O autor responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.