  10 abril, 2026
  • 13:19
  • Polícia

Homem é preso pela PC-AM suspeito de estuprar a própria irmã, em Careiro da Várzea

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quinta-feira (09/04), mandado de prisão preventiva de um homem, de 22 anos, por estupro de vulnerável contra a própria irmã, de 15 anos. A prisão ocorreu na comunidade de Curari, no município.

Conforme o delegado David Jordão, as investigações começaram após a vítima realizar uma denunciar para o Conselho Tutelar que vinha sendo abusada sexualmente desde os seus 9 anos, após participar de uma palestra que ocorreu em sua escola.

“O indivíduo já respondia por outros crimes como tráfico de drogas e estava foragido da Justiça há aproximadamente três meses, quando fugiu para Manaus. Recentemente ele retornou ao município, pois acreditava que o caso teria sido arquivado”, explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, em posse dessas informações, foram iniciadas as diligências para encontrar o indivíduo, que após sua captura, foi encaminhado a unidade policial.

Procedimentos

O autor responderá pelo crime de estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

