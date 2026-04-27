Piratas invadem embarcação e fazem tripulação refém no Amazonas

Uma embarcação que saiu de São Paulo de Olivença com destino a Manaus foi atacada por piratas neste sábado (25), na região do Caeté, entre Tonantins e Jutaí, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Militar, oito criminosos invadiram o barco, roubaram mantimentos e um equipamento de internet e fizeram sete tripulantes reféns.

As vítimas foram encontradas sem ferimentos ainda na noite de sábado. Após o ataque, os suspeitos fugiram, abandonaram a embarcação usada na ação e se esconderam na mata. Durante as buscas, houve troca de tiros, mas não há registro de feridos. Duas embarcações foram recuperadas.

A polícia também localizou um acampamento usado pelos suspeitos, onde foram encontrados alimentos e objetos roubados do barco.

Segundo os tripulantes, a embarcação navegava pelo rio Solimões para compra de peixes para comercialização. Cerca de 15 toneladas de pescado que estavam a bordo não foram levadas pelos criminosos.

O barco foi localizado em um lago próximo à comunidade Bom Jardim e levado para o porto de Tonantins, onde permanece apreendido. A motivação do crime ainda é investigada.

Moradores relataram à polícia que este foi o quinto ataque semelhante registrado na região nos últimos dias.