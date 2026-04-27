Trio é preso com drogas, armas e mais de R$ 43 mil em operação fluvial

Uma operação da Polícia Militar realizada na madrugada desta sexta-feira (26) resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de armas na comunidade Igarapé Açu, situada no lago de Caimbé.

A ação ocorreu por volta de 1h, durante patrulhamento fluvial realizado pelas equipes do Tático Móvel e ROCAM, que se deslocaram até a localidade na lancha Mura após o recebimento de uma denúncia anônima indicando a prática de tráfico de entorpecentes e possíveis ações de pirataria na região.

Segundo informações da polícia, a residência de David Melo Nascimento como sendo um ponto de comercialização de drogas. Com a autorização do suspeito, os policiais entraram no imóvel e, durante as buscas, encontraram substâncias entorpecentes, arma de fogo, balança de precisão, munições e uma quantia significativa em dinheiro.

Durante a diligência, Fabrício Lopes da Silva percebeu a presença da polícia e correu até a casa de Eduardo Martins Moraes para alertá-lo. Ao ser avisado, Eduardo tentou fugir e se desfazer de uma sacola contendo diversas trouxinhas de substância semelhante à pasta base de cocaína. Ele ainda tentou escapar, mas foi interceptado pelos policiais.

Na residência de Eduardo, os agentes encontraram uma espingarda calibre 20 sem documentação e dinheiro em espécie. Ao todo, a operação resultou na apreensão de quatro espingardas, um rifle, uma balança de precisão, 138 gramas de skank, 99 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de munições de diversos calibres e R$ 43.882 em espécie.