Polícia estoura “boca de fumo” e prende dupla em flagrante em Tefé

Uma ação rápida das forças de segurança resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas na madrugada deste domingo (26), no bairro São Raimundo, em Tefé. A ocorrência foi registrada por volta das 3h, após apoio da Polícia Militar à guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o relatório do 3º BPM – Batalhão Solimões, os agentes foram acionados pelo Centro de Gestão Municipal (CGM) após uma abordagem em frente ao CETI. Durante a ação, um homem foi flagrado com uma porção de substância semelhante à pasta base de cocaína. Questionado, ele afirmou ser usuário e revelou que havia comprado o entorpecente em uma residência próxima, onde também estaria ocorrendo a venda de drogas armazenadas em um recipiente de cor amarela.

Com base nas informações, as guarnições se deslocaram até o endereço indicado, na rua Aracaju, bairro São Raimundo. No local, os policiais realizaram buscas e encontraram o pote amarelo citado, contendo porções de drogas e dinheiro em espécie, confirmando a denúncia.

Durante a operação, foram presos Adriano Celestino Mendonça, de 26 anos, e Rossiandro Araújo Aparício, de 20 anos, apontados como responsáveis pelo material ilícito. Ao todo, foram apreendidas nove porções de substância semelhante à cocaína em pó, uma porção de pasta base, uma porção de skunk, além de uma balança de precisão, R$ 212 em espécie e R$ 85,50 em moedas.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.