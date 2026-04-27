Tefé: morte de adolescente de 14 anos leva à prisão de mais duas mulheres e total de detidos chega a seis

O crime ocorreu na madrugada de domingo (26), quando a adolescente foi esfaqueada na região central do município. Ela chegou a ser socorrida e deu entrada em estado grave no hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar, Letícia foi presa após denúncia. A equipe foi até o endereço informado, confirmou a presença dela e realizou a prisão. Já Geovana apresentava hematomas na mão direita no momento da abordagem.

No início das investigações, quatro pessoas já haviam sido detidas: Edvania da Silva Zagoly, de 27 anos, Grazielle Santos de Souza, de 18 anos, e dois adolescentes. Com as novas prisões, quatro mulheres estão presas e dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos por participação no crime.