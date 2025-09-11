Polícia Militar do Amazonas apreende 1,4 tonelada de drogas em Santa Isabel do Rio Negro

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), em ação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), apreendeu 1,4 tonelada de entorpecentes, entre maconha e cocaína. A ação foi registrada em área fluvial próximo ao município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus).

O governador Wilson Lima ressaltou a importância das ações das Forças de Segurança do Amazonas para a segurança da população e os investimentos feitos para garantir a eficiência dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores da segurança pública.

“Desde 2019, as nossas Forças de Segurança têm batido recordes de apreensão de entorpecentes e de armas, resultado da infraestrutura, das viaturas, embarcações, lanchas blindadas, troca de armamento e melhores condições de trabalho para os policiais. Mais uma vez, a nossa Companhia de Operações Especiais fez uma grande apreensão próximo a Santa Isabel do Rio Negro. Quando isso acontece, é um dia ruim para o crime organizado e um dia bom para o povo do Amazonas”, afirmou.

Foto: Divulgação Secom

Em uma operação que durou cerca de seis dias em área de selva com isolamento externo, as equipes policiais conseguiram localizar duas embarcações que transportavam uma grande quantidade de entorpecentes.

As informações de inteligência foram coletadas pela PMAM e pela FICCO-AM, que deu o apoio estratégico para identificar e monitorar uma rota que estava sendo usada para o tráfico transnacional de entorpecentes, pelo Rio Japurá, com destino ao Rio Negro.

Foto: Divulgação Secom

Ao perceberem a presença da equipe da COE, os suspeitos fugiram para uma área de mata de igapó. Foram encontrados 29 sacos contendo tabletes de maconha e cocaína, totalizando 1,4 toneladas, além de dois botes de alumínio e dois motores de popa. Com a apreensão, o prejuízo estimado ao crime organizado é estimado em R$ 39 milhões.

O material apreendido nesta ação foi encaminhado para a sede da FICCO-AM. O comandante da COE, major Ricardo Lemos, explicou como foi feito o trabalho entre PM e PF para conseguir chegar até o local onde a droga foi encontrada.

“As nossas equipes de inteligência, juntamente com as equipes de inteligência da FICO, trouxeram informações de narcotraficantes que estariam transportando drogas das fronteiras através dos rios. Essa droga específica vinha de Japurá, subindo um dos rios da calha do Rio Negro. A partir daí, a ação foi e as nossas equipes de intervenção subiram os rios em embarcações blindadas, e conseguimos apreender os entorpecentes, entre skunk e pasta base de cocaína”, disse o major.

Foto: Divulgação Secom

Apreensões de drogas

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM Klinger Paiva, destacou que as ações da corporação já resultaram na apreensão de 20 toneladas do dia 1º de janeiro de 2025 até hoje. Desse total, a COE atuou neste ano em ações com apreensões que totalizam mais de 12,5 toneladas apreendidas este ano.

“É mais uma operação exitosa da nossa Companhia de Operações Especiais. Então com essa apreensão a Polícia Militar chega em torno de 20 toneladas somente este ano. Isso é uma prova de que a Polícia Militar e as Forças de Segurança estão cumprindo a determinação do governador Wilson Lima e combatendo com firmeza o tráfico de entorpecentes”, afirmou.