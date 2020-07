Aleam decide dar continuidade no processo de impeachment de Wilson e vice

Na tarde desta terça-feira (07), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Deputado Josué Neto (PRTB-AM), anunciou a decisão favorável da Procuradoria da casa, de admitir a continuidade da análise do processo de cassação do mandato do Governador Wilson Lima (PSC) e seu vice, Carlos Almeida,

Agora, os parlamentares vão discutir sobre a constitucionalidade do processo que deve passar por votações. Os blocos partidários terão até esta quarta(08) para definir os 17 deputados que comporão a comissão que avaliará a peça e a encaminhará para o plenário, onde a maioria define se será formada a Comissão Processante, com participação de desembargadores, ou se haverá engavetamento.

Caso seja aprovado, o governador e seu vice serão afastados do cargo, passando o comando do Governo para o presidente da casa legislativa, deputado Josué Neto.

Consequentemente, a 1ª vice-presidente da Aleam, deputada Alessandra Campelo (MDB), assumiria a presidência do parlamento.

Foto: Divulgação