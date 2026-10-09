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  • Política

Aliados de Roberto Cidade atribuem baixa votação do governador em Tefé, ao desprestígio do ex- prefeito

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Fotos: Reprodução

O governador e candidato a reeleição, Roberto Cidade obteve na último domingo (04), o total de 5.793 votos, em Tefé, o que equivale a 15,64% dos votos válidos.

Mesmo conquistando o segundo lugar, em número de votos no município, aliados e integrantes da equipe de Roberto Cidade classificaram a votação recebida como “muito baixa”, diante da expectativa atribuída ao ex- prefeito Normando Bessa e seu irmão Carlinhos Bessa, candidato a reeleição de Deputado estadual.

Os críticos afirmam que faltou empenho tanto de Normando quanto de Carlinhos Bessa. Dizem que os votos obtidos, foram através do trabalho do empresário Rosenildo Queiroz(Babalu).

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