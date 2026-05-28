BR-319 avança com assinatura histórica de Lula e Omar destaca mais de R$ 7 bilhões em investimentos para o Amazonas

O senador Omar Aziz participou nesta quarta-feira (27), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Eduardo Braga, de uma série de agendas em Manaus voltadas à ampliação de investimentos em infraestrutura, logística, energia, desenvolvimento regional e produção de petróleo e gás. Somados, os anúncios realizados durante o dia ultrapassam R$ 7 bilhões em investimentos para o Amazonas.

O ponto alto da programação foi a assinatura da ordem de serviço para obras em um dos lotes no trecho do meio da BR-319, considerada uma das etapas mais aguardadas da luta histórica pela recuperação da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. O ato simboliza um marco para a integração do Amazonas ao restante do país e representa uma das maiores conquistas recentes da bancada amazonense em Brasília.

Pela manhã, a comitiva participou da cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas, realizada no Estaleiro Bertolini. O evento contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, além de autoridades federais, estaduais e municipais.

Na ocasião, foram detalhados investimentos superiores a R$ 2,8 bilhões da Petrobras e da Transpetro até 2030. Entre os anúncios está o projeto de construção de 18 barcaças para transporte de combustíveis e a retomada dos investimentos da Petrobras em Urucu, com cerca de R$ 2,5 bilhões destinados à perfuração de novos poços, além do apoio de R$ 5 milhões ao Festival Folclórico de Parintins.

Durante a agenda, Omar Aziz destacou a dimensão dos investimentos anunciados pelo governo federal para o Amazonas e o impacto direto na geração de emprego e renda.

“Em dois dias apenas, olha as novidades que o presidente traz pra gente: BR-319, o trecho do meio! O novo porto da cidade de Manaus. Quase 800 metros de comprimento. Vamos daqui a pouco falar sobre Luz pra Todos. Ampliar pra todos do interior do Amazonas. A presidente da Petrobras já anunciou vários investimentos, prospecção de novos poços. Isso é uma cadeia produtiva que, somando, vai gerar emprego e renda pro povo”, afirmou o senador.

No início da tarde, a comitiva seguiu para o Estaleiro Juruá, onde participou de cerimônia com anúncios e assinaturas de atos nas áreas de infraestrutura, energia, logística e desenvolvimento regional. Participaram da solenidade ministros e autoridades federais, entre eles Miriam Belchior, George Santoro, Alexandre Silveira, Tomé Franca e João Paulo Capobianco.

Entre os atos assinados estiveram ordens de serviço para obras na BR-319, incluindo construção de pontes, assinatura de contrato para melhorias na rodovia e medidas socioambientais para o entorno da estrada. Também foram anunciados R$ 3,28 bilhões em investimentos no setor de energia, sendo R$ 785,9 milhões destinados ao programa Luz Para Todos, voltado ao atendimento de comunidades rurais e remotas do Amazonas.

A agenda incluiu ainda o lançamento ao rio de embarcação financiada pelo BNDES, investimentos de R$ 150 milhões do Programa Desafios da Amazônia/Fundo Amazônia e a apresentação oficial do projeto do novo Terminal Manaus Moderna.

Durante o evento, Lula ressaltou os desafios e a importância estratégica da BR-319 para o desenvolvimento da região.

“Custa caro? Custa. Ambientalmente, a BR-319 vai ser a estrada mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite, a gente vai mostrar o que nós tivemos aqui. Agora a gente precisa falar: ‘eu não faço tal coisa porque custa caro’. A pergunta é: quanto custa não fazer? Quanto custa não investir na educação, não fazer as reformas que o Brasil precisava?”, afirmou o presidente.