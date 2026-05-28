MPAM abre investigação e cobra afastamento de PM filmado agredindo mulher e homem algemado em Eirunepé

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Eirunepé, instaurou uma Notícia de Fato para apurar denúncias de violência policial no município. O caso ganhou repercussão nacional após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram um policial militar agredindo uma mulher e, em seguida, desferindo um soco contra um homem que aparentava estar algemado.
A investigação foi aberta pelo promotor de Justiça Cláudio Moisés Rodrigues Pereira após representação formal de um vereador e manifestações de autoridades locais. Segundo o despacho, as imagens mostram o policial — identificado como Aldo Bertone Fernandes Vasconcelos — à paisana dentro de uma residência, agredindo o casal sob o olhar de um membro da Guarda Municipal que acompanhava a ocorrência.