MPAM abre investigação e cobra afastamento de PM filmado agredindo mulher e homem algemado em Eirunepé

O MPAM classificou o episódio como de “intensa repercussão social” e exigiu uma apuração “adequada, objetiva, imparcial e célere”. Os órgãos de segurança locais e estaduais foram oficiados e têm um prazo de 48 horas para responder aos questionamentos.

A Promotoria encaminhou ofícios ao Comando-Geral da PMAM e à 1ª Companhia Independente de Eirunepé requisitando providências administrativas imediatas contra o agente investigado. O Ministério Público cobra:

Informações sobre a abertura de procedimento disciplinar e investigatório;

Esclarecimentos sobre o afastamento preventivo do policial das atividades operacionais;

Manifestação sobre a permanência do militar no município;

Recolhimento da arma de fogo e suspensão do porte funcional do agente;

Envio da escala de serviço e do relatório da ocorrência.

À Delegacia Interativa de Polícia de Eirunepé, o Ministério Público determinou a abertura imediata de um inquérito policial, caso os trâmites criminais ainda não tivessem sido iniciados. A Civil deverá identificar e ouvir formalmente as vítimas, testemunhas e todos os agentes envolvidos, além de garantir a preservação integral dos vídeos compartilhados na internet.

A Guarda Municipal de Eirunepé também foi acionada para identificar formalmente o agente que presenciou as agressões sem intervir. O órgão deverá encaminhar a escala de trabalho da data do fato e abrir uma sindicância administrativa disciplinar para avaliar a conduta do guarda.