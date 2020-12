Cacau presidirá sessão que dará posse ao prefeito eleito de Tefé

A sessão da Câmara Municipal de Tefé, que dará posse ao prefeito eleito, Nicson Marreira, vice e vereadores, a ser realizada no dia 01 de janeiro, será presidida pelo vereador Juvenal Correa Lopes Filho, o Cacau.

O parágrafo 1º do art. 44 da Lei Orgânica do Município, e o inciso II do art. 5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tefé, determina que quem deve dirigir os trabalhos é o vereador mais idoso entre os presentes.

Cacau tem 60 anos e irá exercer seu nono mandato. A solenidade de posse do prefeito eleito acontecerá nesta sexta-feira, 01, a partir das 08:00 no ginásio da Escola Walter Cabral.

Foto: Divulgação