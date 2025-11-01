Emendas de R$ 13,5 milhões de Saullo Vianna dinamizam cadeias produtivas, economia e saúde de Maués

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) já aplicou, desde o início da sua trajetória política, mais de R$ 13,5 milhões a Maués, recursos destinados à saúde, assistência social e ao incremento da economia local, que gira em torno do cultivo do guaraná e da agricultura familiar.

Na visita ao município, onde esteve acompanhado dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, do prefeito de Parintins Mateus Assayag e do deputado estadual Thiago Abrahim, Vianna anunciou que com suas emendas parlamentares irá pavimentar uma via importante de Maués.

“Nestes anos de vida pública tenho me dedicado muito a ajudar o povo de Maués. Desta vez, atendendo a um pedido da nossa parceira, a prefeita Macelly Veras, vamos lançar a licitação e aportar R$ 5 milhões para a pavimentação do Ramal do Bacabal, via importante de escoamento da produção local”, anunciou Saullo Vianna.

Segundo Vianna, somente em 2025 foram destinados mais de R$ 9 milhões para ampliar a gestão e o atendimento na saúde pública e para a infraestrutura de ramais de Maués. “Aqui em Maués tem muita entrega do nosso mandato de deputado federal. E o povo dessa cidade tão querida sabe que pode continuar contando comigo sempre”, disse.

Além dos recursos para equipamentos em apoio às cadeias produtivas de Maúes e de insumos para a saúde, Saullo Vianna também direcionou suas emendas parlamentares para aquisição de cestas básicas para pessoas em situação de insegurança alimentar.

*Terra do guaraná e da agricultura familiar* – A economia do município gira, principalmente, em torno do guaraná, reconhecido internacionalmente como de excelente qualidade. Esta e outras cadeias produtivas de Maués, como avicultura, pecuária e pescado em pequena escala, também foram impactadas com recursos enviados por Saullo Vianna.

*Com informações da assessoria