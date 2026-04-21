Família Pinheiro entra em duelo por vaga na Assembleia Legislativa

Nomes da tradicional família Pinheiro de Coari já se movimentam para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Amazonas nas eleições de outubro.

O ex-prefeito Keitton Pinheiro (Agir) e o vice-prefeito de Coari Emanoel Pinheiro (PSD) articulam suas bases e protagonizam um duelo familiar direto por uma vaga na Aleam, que já influencia o cenário político do estado.

Isso ocorre porque, enquanto Keitton se alinha ao grupo do ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), Emanoel integra a base do senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Amazonas.

Dessa forma, a disputa pela Aleam coloca os dois integrantes da família em lados políticos opostos, sinalizando um racha interno.

Apesar disso, as alianças ocorrem com o apoio direto do prefeito Adail Pinheiro (Republicanos), considerado o principal líder político do grupo, que articula alianças e reforça a estratégia familiar de ocupação de espaços no Legislativo estadual e federal.

Com nomes distribuídos em diferentes frentes, a família Pinheiro aposta em capilaridade política e força regional para manter protagonismo no cenário eleitoral do Amazonas.

Estratégias

Nesta segunda-feira (20), David Almeida reforçou sua articulação política ao reunir lideranças do Agir em Manaus, movimento que inclui a aproximação com Keitton Pinheiro.

A reunião teve como foco a organização das chapas e a construção de uma base mais competitiva. Keitton é tratado como um dos principais nomes do grupo para a disputa estadual.

Já Omar Aziz conta com apoio do senador Eduardo Braga (MDB) e mantém influência sobre a base que sustenta a candidatura de Emanoel.

A disputa entre Omar Aziz e David Almeida pelo governo do Amazonas em 2026 é marcada por rompimento político e busca por protagonismo, o que acaba refletindo diretamente no embate entre Keitton e Emanoel na corrida pela Aleam.

Fonte: Onda digital