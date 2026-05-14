João Roberto lança pré-candidatura a deputado estadual em Lábrea e reforça defesa da representatividade do interior

O vice-prefeito de Lábrea, João Roberto, lançou nesta terça-feira (12/5), em sua terra natal, a pré-candidatura a deputado estadual, em um ato político que reuniu lideranças, ex-prefeitos, apoiadores e moradores do município. O encontro marcou um novo momento de sua trajetória pública e consolidou o nome de João como uma das apostas do sul do Amazonas para o debate estadual.

A agenda contou com a presença do pré-candidato ao Governo do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, que participou da programação em Lábrea ao lado de João Roberto e reforçou, durante o encontro, a importância de ampliar o diálogo com as lideranças do interior e dar mais atenção às demandas históricas da população da calha do Purus. Ao lado do anfitrião do evento, David destacou a necessidade de discutir soluções concretas para áreas como infraestrutura, saúde, abastecimento de água, regularização fundiária e geração de oportunidades.

Em seu discurso, João Roberto afirmou que Lábrea e o sul do Amazonas precisam continuar avançando em representatividade e em acesso a serviços essenciais. Segundo ele, o interior não pode seguir sem voz nos momentos em que mais precisa de atenção do poder público. A fala reforçou uma linha que já vem marcando sua atuação política: a defesa de pautas concretas ligadas ao desenvolvimento regional, à descentralização da saúde, à regularização fundiária, ao fortalecimento do agronegócio e à melhoria da infraestrutura dos municípios do interior.

João Roberto chega a esse novo momento político com uma marca que lhe deu destaque além de Lábrea: a de gestor austero e atento ao uso responsável do dinheiro público. Apontado pela imprensa como o “vice-prefeito mais econômico do Amazonas”, ele ganhou projeção por adotar uma postura de simplicidade administrativa, baixo uso de diárias, gratificações e outros benefícios ligados ao exercício do cargo. Essa imagem de responsabilidade fiscal ajudou a fortalecer sua presença no debate político do estado e a diferenciá-lo como uma liderança do interior com identidade própria.

Além da vice-prefeitura, João Roberto também ampliou sua articulação regional ao assumir a 2ª vice-presidência da ALIAM, espaço em que passou a defender com mais força o desenvolvimento dos municípios do interior e a necessidade de maior integração entre as lideranças locais. Ao lançar a pré-candidatura em Lábrea, cercado por aliados e pela população da cidade, ele transformou o ato em um símbolo de pertencimento político e de afirmação de suas raízes. Mais do que um movimento partidário, o evento foi apresentado como um gesto de compromisso com a terra onde sua história começou e com uma região que busca maior presença no debate estadual.