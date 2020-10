Pr. Sinderley e apoiadores caminham no Bairro Nossa Senhora de Fátima

Acompanhado do candidato a vice prefeito, o indígena Osnilson Araújo, candidatos a vereador e apoiadores, o candidato do PSL à prefeito de Tefé, Pr. Sinderley Alfaia, realizou na quarta-feira(07) sua primeira caminhada no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

O candidato conversou com populares, visitou as residências e apresentou seus projetos para a melhoria de vida dos que ali residem.

Um dos projetos que mereceu destaque, foi a construção de uma ponte com uma estrutura de ferro para substituir a atual ponte de madeira que encontra se em condições precárias e coloca em perigo a vida dos moradores da área.

Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação