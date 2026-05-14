Sai nova pesquisa e Omar Aziz consolida vantagem na liderança pelo Governo do Amazonas

A mais nova pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa pelo Governo do Amazonas em 2026 aponta o senador Omar Aziz (PSD) na liderança isolada em todos os principais cenários apresentados pelo levantamento. De acordo com o estudo registrado pelo Instituto Census sob o número AM-02868/2026 foi divulgado na manhã desta quinta-feira (14) e Omar aparece com 35% das intenções de voto totais, o que significa 40% dos votos válidos.

A análise técnica da pesquisa aponta que Omar possui o melhor desempenho entre os jovens de 16 a 24 anos, chegando a 44% nesse segmento. ￼

Na sequência aparecem Maria do Carmo (PL), com 22% das intenções de voto e 25% dos válidos; David Almeida (Avante), com 17% (20% dos votos válidos); e Roberto Cidade (União Brasil), com 14% (16% dos votos válidos). ￼

O estudo também mostra a forte associação política entre Omar Aziz e o senador Eduardo Braga (MDB), que lideram o movimento Amazonas Forte de Novo. Segundo o levantamento, 54% dos eleitores de Omar escolhem Eduardo Braga para o Senado, formando a “dobradinha” com maior taxa de voto casado da pesquisa. ￼

A amostra ouviu 2 mil eleitores entre 6 e 10 de maio tanto na capital quanto no interior do Amazonas. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2,2% para mais ou para menos.