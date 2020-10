Sinderley visita Bairro do Abial e encontra posto de saúde fechado

Visitando o bairro do Abial pela segunda vez, o candidato a prefeito do PSL, Pr. Sinderley Alfaia reclamou da situação que encontrou o mercado e posto de saúde do bairro: “São 11 horas da manhã e nós encontramos o posto de saúde do bairro trancado, no cadeado” Disparou Alfaya.

O candidato diz ser inaceitável que um posto de saúde fique fechado quando o povo mais precisa: “Parece até que o povo não passa mal, que tem hora pra adoecer”.

Sinderley revelou que transformará o posto em uma UPA 24 horas, para atender o bairro e a Colônia Ventura.

Outro motivo de revolta do candidato foi o mercado do bairro, que também estava trancado no cadeado: “Vamos fazer um novo mercado, organizar, colocar muro de arrimo, boxes para a venda de café da manhã, venda de verduras, frutas e assim gerar mais empregos” complemento o candidato do PSL.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação