Homem que teve o corpo incendiado em Tefé, morre em Manaus; família pede Justiça

O jovem Fabrício Nunes teve o corpo incendiado com queimaduras de 3 grau após uma briga com um colega em Tefé no município do Amazonas, após dias de luta pela vida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Nas redes sociais, familiares de Fabrício manifestaram dor e indignação, pedindo justiça pelo crime. “Fabrício Nunes, filho da minha cunhada , foi cruelmente incendiado no município de Tefé e ontem veio a falecer. Pedimos justiça para que o assassino, conhecido como ‘Passarinho’, que já está preso, não seja solto tão cedo”, declarou um dos familiares.

O laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, apontou um afundamento na parte de trás da cabeça do jovem, lesão que não havia sido identificada no Hospital Regional de Tefé nem no Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

A descoberta levantou suspeitas de que mais de uma pessoa possa estar envolvida no crime.

Além da cobrança por justiça, a família também pediu providências às autoridades em relação ao casarão abandonado onde Fabrício foi atacado. O imóvel, segundo relatos, já foi cena de outras duas mortes.

“Com a morte de Fabrício, já são três vidas perdidas neste mesmo local. Pedimos que esse casarão, seja demolido ou cercado, para evitar que outras tragédias aconteçam”, desabafou um parente.

O caso segue sob investigação, e o município de Tefé aguarda respostas das autoridades sobre as circunstâncias do crime e a responsabilização dos envolvidos.