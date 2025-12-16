Quatro homens são presos em operação contra roubos violentos em Humaitá

Quatro homens foram presos durante a Operação Nexus Criminal, deflagrada nesta segunda-feira (15/12) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A ação ocorreu no município de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus, e visou combater tentativas de roubo e outros crimes na região.

Foram cumpridos mandados de prisão contra indivíduos de 25, 26, 30 e 32 anos, além de sete mandados de busca e apreensão em diversos bairros da cidade. Durante a operação, foram apreendidas armas de fogo, celulares, substâncias entorpecentes e outros objetos ligados aos crimes investigados.

Objetivo da operação

O delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), destacou a atuação conjunta das forças de segurança.

“A Operação Nexus Criminal contou com mais de 40 agentes, entre policiais civis e militares, e teve como objetivo combater roubos violentos, com emprego de arma de fogo, além de proporcionar maior sensação de segurança à população de Humaitá”, afirmou Mavignier.

Segundo o delegado Torquato Mozer, a operação teve início a partir de uma investigação sobre uma tentativa de roubo ocorrida em 12 de agosto deste ano, quando um veículo que saía de uma agência bancária, transportando grande quantia em dinheiro, foi alvo de criminosos armados.

“Na ocasião, os suspeitos efetuaram disparos, mas não conseguiram interceptar o automóvel. A partir disso, iniciamos as investigações que resultaram na prisão dos quatro homens”, explicou Mozer.

Prisão e procedimentos legais

Os quatro presos já possuem passagens por outros delitos na região e foram conduzidos à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça até audiência de custódia.