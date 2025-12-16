Foragido da Justiça é preso por tráfico de drogas em Fonte Boa

Um homem de 32 anos foi preso nesta segunda-feira (15), em Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus, após a Polícia Civil cumprir um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Hugo Albernaz, o suspeito estava foragido desde o dia 6 de setembro e era o último de um grupo de quatro homens que vinha sendo procurado e monitorado pelas equipes policiais.

“As diligências começaram após recebermos informações de que ele estaria escondido em uma residência no município. Com isso, solicitamos o apoio da Polícia Militar e passamos a monitorar o imóvel”, explicou o delegado.

Na manhã desta segunda-feira, os policiais se deslocaram até um endereço na rua Ivan Cerqueira Cavalcante, no bairro Belarmino Lins, onde realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

O homem foi conduzido à 55ª DIP de Fonte Boa, onde responderá por tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.