fiction
Colombianos são presos ao tentar embarcar com cocaína em voo de Tabatinga para Manaus

Foto: Divulgação/PF

Dois colombianos foram presos em flagrante pela Polícia Federal no último domingo (14/12), no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas, suspeitos de tráfico de drogas.

O casal tentava embarcar em voo com destino a Manaus/AM quando foi abordado durante inspeção de bagagens. Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram compartimentos ocultos em mochilas, contendo mais de 11 kg de cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos, e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça.

