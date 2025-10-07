Paulo Celani solicita a aquisição de Motolância para atendimento de emergência

Nem sempre uma ambulância consegue chegar a tempo. O tráfego intenso, as ruas estreitas e as distâncias entre comunidades podem atrasar socorros que exigem rapidez. Foi pensando nisso que, durante sessão legslativoa, o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou um requerimento endereçado ao Poder Executivo Municipal, pedindo a aquisição de uma “motolância” – veículo de duas rodas adaptado para atendimentos de emergência em situações de menor complexidade. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares e seguirá para análise da Prefeitura Municipal de Tefé.

Na justificativa, o vereador destaca que a motolância é uma solução prática, ágil e já utilizada em outros municípios do país com resultados positivos. A ideia é que profissionais treinados possam oferecer socorro imediato em ocorrências onde cada minuto faz diferença, como desmaios, mal súbitos ou pequenos acidentes. Além da agilidade, o custo de manutenção é consideravelmente menor se comparado a veículos de maior porte, o que representa economia ao município sem abrir mão da eficiência.

“Nosso objetivo é ampliar as alternativas de atendimento, especialmente em áreas de difícil acesso. A motolância pode salvar vidas em situações em que a rapidez é fundamental. É uma proposta que traz inovação e humanidade para a saúde pública de Tefé”, afirmou Paulo Celani durante sua fala em plenário. A aprovação do Requerimento nº 303/2025 demonstra o alinhamento da Câmara Municipal com a busca de soluções modernas para fortalecer a rede de saúde, colocando a população em primeiro lugar.

Escada de acesso ao porto do Igarapé do Miriti

O Plenário da Câmara Municipal de Tefé foi palco de mais uma pauta voltada às necessidades da população. O Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou na Sessão Legislativa de 11 de setembro de 2025, o Requerimento nº 312/2025, no qual solicita ao Poder Executivo a construção de uma escada de acesso ao porto do Igarapé do Miriti, situado na Estrada da Agrovila. A proposta foi aprovada pelos vereadores presentes e já seguiu para análise e possíveis providências do Executivo Municipal.

A justificativa do parlamentar destacou a relevância da obra para o dia a dia da comunidade local. A ausência de uma estrutura adequada vem dificultando a circulação de moradores, trabalhadores e estudantes, sobretudo em períodos de cheia ou vazante, quando o acesso ao porto se torna ainda mais desafiador. A medida busca oferecer segurança e praticidade a todos que utilizam aquele ponto estratégico de embarque e desembarque.

Em suas palavras, Paulo Celani reforçou a necessidade da intervenção:

“O porto do Igarapé do Miriti é fundamental para a mobilidade de muitas famílias, mas a falta de uma escada de acesso compromete a segurança e traz dificuldades diárias. Nosso objetivo é garantir uma solução simples, mas que faça grande diferença pra que depende desse espaço.”

*Com informações da assessoria