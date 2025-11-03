Saullo Vianna destaca mais de R$ 5,7 milhões em emendas destinadas a Novo Airão durante o 26º Eco Festival do Peixe-Boi

Durante o 26º Eco Festival do Peixe-Boi, o deputado federal Saullo Vianna esteve em Novo Airão e reforçou o compromisso de seu mandato com o desenvolvimento do município, onde já destinou mais de R$ 5,7 milhões em emendas parlamentares. Os recursos, aplicados ao longo dos últimos anos, representam investimentos diretos em saúde e infraestrutura, áreas essenciais para melhorar a qualidade de vida da população.

As emendas totalizam R$ 5.701.810,00 e contemplam diversas ações estruturantes. Entre elas, estão a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), a aquisição de insumos e equipamentos hospitalares, o reforço do atendimento primário, além de investimentos em obras urbanas e melhoria de serviços públicos. Parte desses recursos também foi voltada para o enfrentamento à Covid-19 e para o custeio de programas de atenção básica, garantindo que o município pudesse manter o funcionamento dos serviços de saúde mesmo em períodos críticos.

Durante o evento, Saullo Vianna foi recebido pelo prefeito Otávio Farias e por lideranças locais, em um encontro marcado por reconhecimento e diálogo sobre novas demandas do município. O parlamentar destacou que Novo Airão tem papel estratégico no desenvolvimento regional e que os investimentos são fruto de um trabalho contínuo de escuta e planejamento.

“Nosso trabalho é estar presente e contribuir com o desenvolvimento de cada município do Amazonas. Novo Airão é uma cidade estratégica, que tem crescido com responsabilidade e merece todo o nosso apoio. Esses investimentos são a demonstração prática do nosso compromisso com a população e com o futuro da cidade”, afirmou Saullo Vianna.

O Eco Festival do Peixe-Boi, considerado o maior festival ecológico do Amazonas, reuniu milhares de visitantes ao longo de quatro dias de programação cultural e musical. Com apresentações das agremiações Jaú e Anavilhanas, shows de artistas regionais e nacionais, e transmissão pela TV Encontro das Águas e AmazonSat, o evento celebrou a riqueza cultural e ambiental de Novo Airão, consolidando o município como referência em turismo e sustentabilidade.

*Com informações da assessoria