Saullo Vianna destina emenda de R$ 4 milhões para investimentos na saúde de Urucurituba

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 4 milhões para a reforma de UBSs – Unidades Básicas de Saúde, além da compra de equipamentos e insumos para a saúde do município.

Em Brasília, onde recebeu o prefeito de Urucurituba, Leôncio Tundis, Saullo Vianna se comprometeu em seguir apoiando o município com recursos que possam beneficiar a população.

“O povo de Urucurituba poder contar com meu mandato de deputado federal. O Leôncio é um prefeito comprometido, trabalhador. Essa é a primeira emenda que estamos destinando ao município, de R$ 4 milhões, que vai ajudar a transformar para melhor a saúde”, afirmou Vianna.

Já o prefeito Leôncio Tundis reiterou que a agenda com o deputado Saullo Vianna, em Brasília, foi uma oportunidade de estreitar laços com o parlamentar.

“Em nome do povo de Urucurituba, agradecemos ao Saullo pela emenda, que vai fortalecer o atendimento da saúde pública do município”, disse.

Segundo Saullo Vianna, os recursos serão destinados à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), e buscam expandir a atenção básica e a implementação de novos serviços de saúde.

Reunião da bancada do AM – A presença de Saullo Vianna em Brasília também teve o objetivo de participar da reunião da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, sob a coordenação do senador Omar Aziz (PSD-AM), para a definição de prioridades para a indicação das emendas parlamentares de bancada.

*Com informações da assessoria