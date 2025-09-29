A convite de Braga, prefeito de Tefé participa da entrega de ponte na BR 319

Na manhã deste sábado (27), o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, acompanhou, a convite do senador Eduardo Braga, a vistoria das obras da ponte sobre o rio Curuçá, no Amazonas. A estrutura, que teve investimento estimado em R$ 43 milhões, já recebeu pavimentação asfáltica e passa pelos ajustes finais de acabamento, como cortes de dilatação e pintura da sinalização horizontal. A previsão é de que a obra seja liberada para o tráfego já nesta segunda-feira (29).

Durante a mesma agenda, Braga, Dep. Federal Saulo Viana e outros parlamentares visitaram também a obra da ponte sobre o rio Autaz-Mirim, ainda em andamento. Segundo os técnicos, os pilares da estrutura já estão concluídos, mas falta finalizar o tabuleiro. A entrega está prevista para ocorrer entre novembro e dezembro deste ano.

Compromisso com Tefé

Durante a visita, o senador Eduardo Braga destacou o compromisso assumido pelo prefeito Nicson Marreira em executar uma das obras mais aguardadas pela população tefeense: a construção de uma ponte ligando o centro da cidade ao bairro Abial, cortado por um igarapé.

“O prefeito já autorizou a elaboração do projeto, que está em processo de licitação. Essa será a maior obra da gestão dele, beneficiando diretamente a mobilidade e a integração da cidade”, afirmou Braga.

O convite ao prefeito para acompanhar a comitiva parlamentar teve também caráter técnico. A intenção, segundo o senador, foi mostrar de perto como se dá a execução de grandes obras de infraestrutura, a exemplo da ponte do rio Curuçá. “Essa é uma ponte toda em ferro, de grande porte. O prefeito pôde observar como foi feita a estrutura, já se preparando para planejar a ponte do Abial em Tefé”, explicou.

Com a experiência adquirida na visita, a expectativa é que o projeto da ponte no município avance com mais segurança e qualidade técnica, garantindo melhorias de mobilidade para a população de Tefé.

