Agricultura familiar: Tefé realiza mais uma edição da Feira do Agricultor; saiba mais

Nos dias 03 e 04 de outubro, a Praça Remanso do Boto, em Tefé (AM), será palco de mais uma edição da Feira do Agricultor, evento que tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e aproximar os produtores locais da comunidade. A feira inicia a partir das 7h e promete levar à população produtos frescos, saudáveis e de qualidade, vindos diretamente do campo para a mesa dos consumidores.

De acordo com a organização, a iniciativa busca não apenas oferecer alimentos a preços acessíveis, mas também incentivar a economia local e valorizar o trabalho dos agricultores tefeense. O público encontrará uma diversidade de produtos regionais, cultivados com dedicação e carinho pelas famílias do município.

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, destaca a importância do evento para o desenvolvimento da cidade sempre reforçando o compromisso de sua gestão com os trabalhadores do campo.

“A Feira do Agricultor é um espaço que garante visibilidade aos nossos produtores e fortalece a economia do município. Nossa administração tem investido em iniciativas que incentivam a agricultura familiar, pois sabemos da importância desse setor para a geração de renda, emprego e alimento saudável para a população”, afirmou.

A Feira do Agricultor já se consolidou como um evento tradicional no calendário municipal, reunindo famílias, consumidores e agricultores em um ambiente de confraternização e valorização da produção local.