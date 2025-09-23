Amazonas terá 300 vagas gratuitas em cursos do Pronatec até 2026; saiba como se inscrever

As vagas são resultado de uma seleção nacional publicada na segunda-feira (22) pelo Ministério da Educação, que definiu as instituições da Rede Federal responsáveis pela oferta dos cursos em cada estado.

No Amazonas, o Ifam será o responsável pelas formações, que têm como foco a inovação, o empreendedorismo e a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação também busca fortalecer os ecossistemas locais de inovação.

Os cursos a serem ofertados são:

Negócios Inovadores Apoiados por Inteligência Artificial

Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção

App Clicks – Construção Rápida de Apps para Mídias Digitais

As aulas serão presenciais, com carga horária de 200 horas. Podem se inscrever trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas.

As datas de inscrição e os critérios de seleção ainda não foram divulgados pelo Ifam.

*Com informações G1