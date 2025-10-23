Batalha de Rima agita Tabatinga e revela talentos para o TBT Tecnofest; Confira

Na noite desta quarta-feira (22), o público de Tabatinga pôde acompanhar de perto a seletiva da Batalha de Rima do TBT Tecnofest, evento que movimentou a cena cultural local e destacou a força da palavra falada na região.

Os MCs subiram ao palco com improvisos afiados, criatividade de sobra e uma presença marcante, protagonizando duelos cheios de energia e respeito mútuo. A plateia respondeu à altura — vibrando a cada rima, participando ativamente e transformando o momento em uma verdadeira celebração da cultura urbana.

Para quem perdeu ou quer mais, a próxima etapa já tem data marcada: dia 28, quando os finalistas disputarão a vaga na grande final da Batalha de Rima do TBT Tecnofest — uma das atrações mais esperadas do festival.

O TBT Tecnofest reúne o melhor do universo geek e gamer, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura urbana e o talento local, consolidando-se como um dos maiores eventos multiculturais do Alto Solimões.

