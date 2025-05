Caçador é encontrado com vida após mais de 50 dias desaparecido em floresta no Amazonas

Magnilson da Silva Araújo, de 33 anos, foi encontrado com vida na manhã desta quarta-feira (28) após passar mais de 50 dias desaparecido em uma área de floresta densa no interior do Amazonas. O caçador havia sumido no Ramal do Tumbira, na altura do km 44 da rodovia AM-352, que liga os municípios de Manacapuru e Novo Airão.

Segundo relatos, Magnilson estava visivelmente debilitado e desidratado, mas consciente. Ele foi resgatado por moradores da região, que prestaram os primeiros cuidados, oferecendo alimento e abrigo. A confirmação de que o caçador havia sido encontrado com vida chegou à família por meio de uma publicação feita nas redes sociais pelos próprios moradores que o acolheram.

O desaparecimento ocorreu no dia 7 de abril, quando Magnilson entrou na mata com os irmãos para caçar. Durante a atividade, ele acabou se separando do grupo e não conseguiu reencontrar o caminho de volta.

O caso comoveu familiares e moradores da região, que durante semanas organizaram buscas na tentativa de localizá-lo. As circunstâncias que permitiram a sobrevivência do caçador por tanto tempo ainda estão sendo apuradas.