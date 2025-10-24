Coari avança na saúde com entrega de nova Unidade Odontológica e ações educativas nas escolas

A Prefeitura de Coari, sob a gestão do prefeito Adail Pinheiro Filho, deu mais um passo importante na ampliação e modernização da rede municipal de saúde com a entrega da nova Unidade Odontológica, um espaço completo e totalmente equipado para fortalecer o atendimento à população.

O novo consultório conta com cadeira odontológica moderna, aparelho de raio-X, autoclave, compressor e demais equipamentos necessários para garantir um atendimento de qualidade e seguro aos pacientes. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em oferecer uma saúde pública mais acessível, humanizada e eficiente.

“Investir em saúde é cuidar das pessoas. Essa nova estrutura representa mais conforto e qualidade para a população, e principalmente para as famílias que mais precisam. Coari segue avançando, com trabalho e responsabilidade”, destacou o prefeito Adail Pinheiro Filho.

Para celebrar a entrega, a equipe de saúde bucal promoveu uma ação educativa na Escola Ursulina Souza de Oliveira, em alusão ao Dia do Dentista, com palestras, orientações sobre higiene bucal e distribuição de kits de escovação. O momento reuniu estudantes e profissionais de saúde em um dia de aprendizado e cuidado.

Com iniciativas como essa, Coari se consolida como um dos municípios com maior investimento em saúde no interior do Amazonas, priorizando o bem-estar e a prevenção como pilares de uma cidade que cuida do seu povo.