Corpo de adolescente é encontrado após sumir próximo a flutuante em São Sebastião do Uatumã

Um adolescente, de 17 anos, que não teve o nome divulgado sumiu enquanto nadava nas proximidades de um flutuante, no município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros a leste de Manaus). Após um período de buscas, o Corpo de Bombeiros conseguiu encontrar e resgatar o corpo do adolescente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), as equipes atuaram com dedicação total na tentativa de localizar o jovem. Os trabalhos se concentraram na área onde ele foi visto pela última vez, atrás da estrutura flutuante.

“Infelizmente, uma vida tão jovem se foi no município de São Sebastião do Uatumã. Um adolescente de 17 anos desapareceu após nadar atrás de um flutuante. Nossos mergulhadores do CBMAM atuaram com toda dedicação para encontrar e recuperar o corpo, oferecendo uma resposta digna à família”, disse o coronel do CBMAM.

As circunstâncias exatas de como ele se afogou não foram detalhadas pelas autoridades.

